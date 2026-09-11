Подробности за стрелбата в Перник
Оръжието, използвано при инцидента, е пневматично
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Оръжието, използвано при инцидента, е пневматично
Има травма на главата
Драмата се разигра в село Кръстина
Няма сериозно пострадали
Лек автомобил и микробус са се сблъскали край моста на р. Луда Яна, Пазарджишко
Момчето било на лагер със съученици
Досега момчето не е попадало в полезрението на полицията
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Сливен. Задържаха 16-годишен младеж за нападението с нож над 19-годишно момче. Пострадалият е получил прорезна рана с нож в центъра на Сливен в следст...