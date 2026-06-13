Д-р Мирослав Ненков сложи диагноза на лекаря, прегледал дете за 1500 лв.
Ако бях собственик на хотел, не бих допуснал това, каза лекарят
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Ако бях собственик на хотел, не бих допуснал това, каза лекарят
Момичето учи в езикова гимнация „Васил Карагьозов“ в Ямбол
Бандит от Нова Загора получи оправдателна присъда за това, че е продал брашно вместо хероин. Местният дилър Станьо успял да излъже бургазлийка, че й п...