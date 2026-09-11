14 загинаха при атентат в Мали
Автобус с 60 пътника се натъкнал на самоделно взривно устройство, поставено на пътя
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Автобус с 60 пътника се натъкнал на самоделно взривно устройство, поставено на пътя
Дамаск. Две бомби избухнаха на централен площад в Дамаск и убиха 14 души, 31 бяха ранени. Това съобщи сирийската държавни телевизия, като се позова...
Багдат. 30 души са загинали в поредица експлозии на бомби, поставени в коли, южно от Багдад, съобщиха източници от болничните власти и силите за сигур...