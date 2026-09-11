14 дни карантина за българи без ваксина в Румъния
При представен отрицателен резултат от PCR тест, гражданите могат да пребивават в страната максимум до 3 дни
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При представен отрицателен резултат от PCR тест, гражданите могат да пребивават в страната максимум до 3 дни
Те ще стоят за своя сметка в специални центрове
Две седмици карантина за туристи и гости, както и за всеки, който се връща от чужбина
Гражданите ще имат срок за размисъл от 14 дни, след като получат от банката всички условия по предлагания от нея ипотечен кредит. Това гласи проект за...