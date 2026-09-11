14 областни градове избират кмет в неделя
14 са областните градове, които очакват своя нов кмет в края на седмицата, когато ще се проведе вторият тур на изборите. За да бъде избран кмет на пър...
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14 са областните градове, които очакват своя нов кмет в края на седмицата, когато ще се проведе вторият тур на изборите. За да бъде избран кмет на пър...
14 станаха вече жертвите на тайфуна Копу, връхлетял Филипините, съобщиха местните власти. 7 души са се удавили, след като моторната им лодка се преоб...
14 03 2015 година. За някои от нас това е ден като всеки друг, но има и такива, за които той носи символика. Вижте отново цифрите и помислете какво от...
София. 14 са наказателните процедури срещу България в областта на околната среда, съобщи министърът на екологията Искра Михайлова, която отчете работа...