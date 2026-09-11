3 зодии виждат проблясък на надежда за бъдещето на 12 май
По време на директния Юпитер ние разширяваме хоризонтите си и се чувстваме оптимистично настроени към всичко
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По време на директния Юпитер ние разширяваме хоризонтите си и се чувстваме оптимистично настроени към всичко
През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица въздушната маса ще е неустойчива
Имен ден празнуват Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра, Искрен
Американският държавен секретар Джон Кери поздрави всички руснаци по случай 12 юни - Деня на Русия. "От името на президента Обама и американците, позд...
София. Парлементарните избори на 12-и май няма да бъдат касирани. Това реши Конституционният съд (КС) днес. Съдът отхвърли искането на 48 депутати,...