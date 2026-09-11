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Токът скача до 10% (ОБЗОР)

Токът скача до 10% (ОБЗОР)

Цената на парното вероятно няма да се вдига, смята шефката на ДКЕВР Токът ще поскъпне с по-малко от 10% от 1 октомври, стана ясно от думите на предсе...

17 септември | 20:40
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