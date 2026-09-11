Кои ще са евтините стоки в хипермаркетите?
Министърът на икономиката разясни подготвяната наредба
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Министърът на икономиката разясни подготвяната наредба
От бизнеса заявиха, че ще им бъде интересно да чуят мнението на Европейската комисия
10 станции отчитат наднормено прахово замърсяване
28 191 ваксини са поставени за последното денонощие.
85,10% от новите случаи са на хора без ваксина
Цената падна до $ 49169 за монета
За варненци АМ „Хемус“ е основата на всичко, каза премиерът
Доларът ще се търгува около 1,78 лв. до юни, смятат от ЕЛАНА Трейдинг Ръст на основния индекс на Българската фондова борса SOFIX с 10% през 2016 г. е...
Цената на парното вероятно няма да се вдига, смята шефката на ДКЕВР Токът ще поскъпне с по-малко от 10% от 1 октомври, стана ясно от думите на предсе...
Боровец. Десет процента от заплатата на евродепутатите от левицата да влиза в специален фонд за талантливи младежи. Това е поискал от своите соцлидеръ...
Варна. Със над 10 процента е по-малка активността във Варна в сравнение с 2009 година. Изборният ден в областта приключи в 20 часа с пресконференция...