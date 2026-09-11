Медицинските специалисти с кампания срещу насилието
Мотото на инициативата е „Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме“.
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Мотото на инициативата е „Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме“.
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