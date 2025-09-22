Земетресение люшна още един град

Земетресение люшна и град в Щатите. То е с магнитуд 4,3 по Рихтер е усетено в района на Сан Франциско, съобщи Геологичната служба на САЩ.
Епицентърът е югоизточно от разположения наблизо град Бъркли.
Трусът е регистриран малко преди 3:00 ч. (местно време – 13:00 българско), предава БТА.
Мнозина местни жители са съобщили за усетено рязко разтърсване и за постъпили предупреждения по телефона.
Няма данни за пострадали или за значителни щети.
