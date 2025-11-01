Вучич сви голям номер на цяла България

Сръбският президент Александър Вучич без да иска, усложни живота на хората и бизнеса у нас.

Заради многохилядните протести в западната ни съседка срещу управлението на Вучич нашенци масово отказват екскурзии до Белград и други големи градове, разказаха пред "България Днес" от туристически агенции.

"Хората се уплашиха и през последните седмици отменяме резервации. Случва се да не можем да напълним дори един автобус с хора и екскурзията се отменя. Хората ни споделят, че са притеснени от протестите и се тревожат да не попаднат в рискови ситуации, които могат да застрашат живота и здравето им", обясниха пред вестника от голяма туристическа агенция в София.

Най-слаб бил интересът към еднодневните екскурзии на цена от 65 лева, при които се тръгва рано сутринта от София, прави се разходка из сръбската столица и прибирането е късно вечерта. Мижав интерес имало при двудневните екскурзии за 180 лева, при които се нощува една вечер в Белград. Пътешественици отказвала пътувания също до Ниш и Нови Сад, което отчайва туроператорите, защото губят пари.

И докато при организираните пътувания има спад, то не липсват българи, които с личните си автомобили ходят до Белград. Със завършването на магистрала "Европа" от София до Калотина и изцяло скоростно трасе на сръбска територия пътуването до столицата на западната ни съседка става бързо и почти не се усеща.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com