В тази балканска страна вдигат минималната заплата

Вдигат минималната заплата в Косово от началото на следващата година. Това предаде БТА, позовавайки се на косовския вестник "Газета Експрес".

Служебното правителство на страната при предложението на министерството на финансите минималната работна заплата да стане €500 месечно.

Увеличението ще стане на два етапа. Минималната работна заплата, която сега е 350 евро, ще стане €425 от 1 януари 2026 г. В началото на юли ще има и второ увеличение с още 75 евро и заплатата ще достигне 500 евро.

Мярката ще засегне близо 150 000 души в Косово, работещи в частния сектор.

Наред с решението за увеличаването на минималната работна заплата служебното правителство на Косово одобри и рекорден бюджет, включващ увеличения в различни сектори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com