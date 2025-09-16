Тръмп с ключов ход за Зелеснки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски следващата седмица. Това заяви държавният секретар Марко Рубио.

По думите му американският държавен глава все още се надява да посредничи за сключването на мирно споразумение с участието на руския лидер Владимир Путин.

„Тръмп е провел многократни разговори с Путин и срещи със Зеленски, а такава вероятно отново следващата седмица в Ню Йорк, където лидерите се събират за Общото събрание на ООН“, каза Рубио.

