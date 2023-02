Разтърсващо: жена роди сред развалините в Сирия

Разтърсващи кадри на новородено сред разрухите от земетресението в Сирия се разпространиха в социалните мрежи, информира "ДарикНюз". На тях се вижда как спасяват бебе, чиято майка е загинала.

Жената е родила сред развалините от земетресението в Алепу, Сирия. За съжаление тя е починала след раждането му.

Във видеото се вижда как мъж носи на ръце новороденото, а други хора му подават одеяло.

Video shows a child born under ruins in Kurdish city of #Jindiris in #Efrin. #syria pic.twitter.com/ajXZGx7MOB