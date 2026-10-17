Путин постави ултиматум и обяви настъпление

Руският президент Владимир Путин заяви, че създаването на буферна зона по границата с Украйна няма да бъде предмет на евентуални мирни преговори.

Москва съобщава за напредък на руските войски по фронтовата линия и превземане на нови населени места, включително в Донецка и Харковска област.

Украйна отхвърля искането за изтегляне от Донецка област като условие за примирие, а френската агенция Франс прес (АФП) уточнява, че не може да потвърди независимо всички заявени от руската страна териториални придобивки.

Путин: Сигурността на руските гранични райони няма да се обсъжда

Създаването на буферна зона по руско-украинската граница няма да бъде предмет на преговори с Украйна.

Това заяви Владимир Путин по време на посещение в спомагателния команден пункт на Съвместната група сили, предава Интерфакс. Руският президент посочи, че след навлизането на украинските въоръжени сили в Курска област на руската армия е била поставена задача не само да изтласка противника, но и да гарантира сигурността на региона в дългосрочен план.

"Нашата цел е да гарантираме абсолютната сигурност на граничните територии на Русия в бъдеще и не планираме да правим това предмет на евентуални мирни преговори с Украйна", подчерта Путин.

По думите му през последните месеци зоната за сигурност в районите, граничещи с Украйна, значително се е разширила, предава Bulgaria ON AIR.

Москва съобщава за напредък на фронта

Путин определи динамиката на руските военни действия в Украйна като положителна.

"Като цяло констатирам, че динамиката на действията на нашите подразделения е положителна", заяви руският президент по време на посещението си в командния център.

Той допълни, че настъплението се води по цялата фронтова линия и темпото му значително се е ускорило. По време на срещата Путин беше облечен във военна униформа.Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов съобщи, че руските войски са превзели още две населени места в Донецка област - Алексеево-Дружковка и Добропиля.

АФП отбелязва, че не е в състояние да провери тези твърдения чрез независими източници. Алексеево-Дружковка се намира на около 15 километра южно от

Краматорск, един от последните укрепени украински градове в областта.

Русия твърди, че контролира нови населени места

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са превзели селата Варваровка и Николаевка в Харковска област, близо до границата с Русия.

Според военното ведомство през последната седмица руската армия е установила контрол над общо 12 населени места в Украйна.

Путин заяви, че на руските сили остава да превземат малко над 10% от територията на Донецка област, която е част от Донбас. Той посочи и Запорожка област, където според руските данни 16,5% от територията все още не е превзета от руските войски.

"Разбира се, една от главните цели остава освобождението на цяла Донецка народна република", заяви Путин, визирайки украинската Донецка област, частично окупирана от Русия.

Киев отхвърля оттеглянето от Донецка област

Москва поставя изтеглянето на украинските войски от Донецка област като условие за евентуално примирие. Киев отхвърля това искане с аргумента, че подобна стъпка би означавала капитулация и би оставила страната уязвима за нови руски атаки.Според военни анализатори двете армии взаимно осуетяват операциите си по протежение на обширна фронтова линия. Там се е оформила така наречената "зона на смъртта" - район с дълбочина от няколко километра, в който атаките с дронове правят придвижването на войниците изключително трудно.

Украинска контраофанзива в Донецка област

През последните няколко седмици украинската армия си е върнала територии в Донецка област в рамките на контраофанзива с кодово име "Вивалди".

Операцията е била насочена към изтласкване на руските войски на североизток от стратегически важните градове Славянск и Краматорск.

На този фон изявленията на Путин за ускорено руско настъпление и отказа му да постави въпроса за буферната зона на масата за преговори очертават продължаващото разминаване между позициите на Москва и Киев относно условията за прекратяване на войната.