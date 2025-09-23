Свят

Пореден кошмар в небето. Стотици остнаха във въздуха

Каква е причината?

23 сеп 25 | 11:50
1900
Агенция Стандарт

Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA) – компания, която е подчинена на Министерството на транспорта. 

Според информацията по случая авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане. Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане, съобщава Диджи 24.

Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, допълва медията. 

От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване по случая и че са предприети допълнителни мерки. Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.

Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.

 

Автор Агенция Стандарт
