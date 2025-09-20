По какво си приличат убийствата на Чарли Кърк и президента Кенеди

В напрегнатите часове след убийството на Чарли Кърк следователите откриха оръжие в гориста местност близо до местопрестъплението в северната част на Юта. Федералните агенти, които се опитваха да проследят оръжието, се сблъскаха с трудна задача, пише NBC News.

Според няколко източници от правоохранителните органи, запознати с разследването, това беше десетилетия старо оръжие, произведено в Германия за военни цели по време на двете световни войни. То беше толкова старо, че вероятно е било внесено в САЩ преди приемането на законите от 1960 г., които изискват оръжията да бъдат маркирани със сериен номер или други знаци, за да могат да бъдат проследени.

За щастие на разследващите, предполагаемият стрелец беше идентифициран по друг начин – чрез семейството му, което го убеди да се предаде на полицията. Но предполагаемото използване на такова старо оръжие породи опасения сред някои бивши федерални агенти, че други потенциални убийци могат да потърсят тези мощни, точни и трудни за проследяване огнестрелни оръжия.

„Освен охраната, предоставена на президента, няма начин да се защитим от заплахата, която представлява това“, каза Скот Суитоу, пенсиониран служител на Бюрото за огнестрелни оръжия и експлозиви.

Заподозряният, Тайлър Робинсън, се предаде на властите ден след като Кърк беше убит по време на събитие в кампуса на Университета Юта Вали. Според предполагаеми текстови съобщения, споделени от прокурорите в документите по обвинението, Робинсън е казал на своя съквартирант и романтичен партньор, който е транссексуален, че е убил Кирк, защото „е имал достатъчно от неговата омраза“.

22-годишният Робинсън, който е обвинен в умишлено убийство и шест други престъпления, наскоро е станал „по-ориентиран към правата на хомосексуалистите и транссексуалните“, според прокурорите.

Прокурорите идентифицираха намереното оръжие като Mauser модел 98. Пушката с калибър .30-06, която стреля с патрони малко по-малки от 8 милиметра, е принадлежала на дядото на Робинсън, заявиха прокурорите.

Властите не са разкрили как според тях дядото на Робинсън е придобил оръжието и дали са успели да го проследят.

Оръжието е пушка с болтова затвор, която изисква от потребителите да презареждат ръчно между изстрелите. Човек трябва да дръпне затвора назад и след това да го премести напред, за да постави нов патрон на мястото му и да стреля отново.

След войните в Европа безброй американски войници се завърнали у дома с немски пушки Маузер. В следващите години пушките Маузер и други подобни модели можели да се закупят просто чрез поръчка по пощата.

Според бивши агенти на АТФ и федерални доклади, изключително рядко се използват за престъпления. Повечето случаи на насилие с огнестрелно оръжие в Америка се извършват с пистолети, а полуавтоматичните пушки тип AR-15 са били използвани за някои от най-смъртоносните масови стрелби в страната.

Според експерти това се дължи на факта, че те не могат да се скрият толкова лесно като пистолетите и не са проектирани да изстрелват голям брой куршуми наведнъж.

Но в някои отношения те са идеално подходящи за използване при убийства от типа на снайпери. Тъй като са толкова разпространени и обичани от ловците и любителите на стрелбата, човек, носещ такава пушка на място като Юта, не би предизвикал никакви подозрения.

Те са толкова добре изработени, че с подходящ оптичен мерник човек с основни познания за огнестрелни оръжия може да уцели цел на разстояние от 150 до 200 ярда, което е приблизително разстоянието, от което е стрелял убиецът на Кърк.

„Не е необходимо да сте ходили в школа за снайперисти или да сте били някакъв шампион по стрелба“, каза Брайън Греко, пенсиониран полицай от Ню Йорк, който е служил в антитерористичната единица и е ветеран от морската пехота.

Въпреки възрастта си, старинните пушки Маузер, като тази, която според властите е била използвана за убийството на Кърк, са широко достъпни в магазините за оръжие, заложните къщи и изложенията за оръжие, казват експертите. Те могат също да бъдат модифицирани, за да се приспособят към различни патрони, оптически мерници и по-леки приклади, изработени от фибростъкло.

„Обикновените, стандартни пушки Маузер – можете да отидете на всяко изложение за оръжие в Америка и да ги видите за няколкостотин долара“, казва Свитоу, пенсионираният служител на АТФ. „Силно модифицираните версии могат да струват хиляди долари.“

Ехото от убийството на Кенеди

Използването на десетилетия стара пушка от европейски военни излишъци за убийството на Кърк напомня едно от най-известните престъпления в Америка: убийството на Джон Ф. Кенеди през 1963 г.

Убиецът, Лий Харви Осуалд, е използвал пушка Carcano модел 38, пушка с болтова затвор, проектирана в края на 19 век за италианската армия. Той я е поръчал по пощата чрез реклама в списание за оръжия.

Убийството допринесе за приемането на Закона за контрол над оръжията от 1968 г., който, наред с други неща, изисква оръжията да се продават от лицензирани от федералното правителство търговци, да имат маркировки, които позволяват проследяването им, и да се попълват документи, идентифициращи купувача.

Застъпниците за контрол над оръжията отдавна настояват за повече ограничения, като например забрана на полуавтоматичните оръжия от военен тип, като AR-15. Но те признават, че такава забрана не би обхванала пушки с болтова затвор като Mauser 98.

„Това е ловна пушка, а хората ловуват законно“, каза Грег Ликенброк – автор на книгата „Безопасно притежание на оръжие за начинаещи“ и старши анализатор по оръжия в Everytown for Gun Safety, група за контрол над оръжията, основана от Майк Блумбърг.

Той каза, че използването на този вид оръжие в насилствени престъпления подчертава пропуските в способността на правоприлагащите органи да проследят собствениците.

"Труд"

