Още една рок легенда си отиде

Американският певец и актьор Мийт Лоуф е починал на 74 години. Новината беше съобщена на официалния му профил в социалната мрежа Фейсбук.

Изпълнителят, чието истинско име е Майкъл Лий Адей, е продал повече от 65 млн. копия от албумите си в световен мащаб. Безспорно най-известната му песен е хитът I'd do anything for love.

Изявлението гласи: "Със свити сърца съобщаваме, че несравнимият Мийт Лоуф почина тази нощ, като съпругата му Дебора беше до него. Дъщерите му Пърл и Аманда и близки приятели бяха с него през последните 24 часа.

Невероятната му кариера продължи 6 десетилетия, през които продаде над 100 милиона албума по целия свят и участва в над 65 филма, между които "Боен клуб", "Фокус" и "Светът на Уейн".

''Bat Out of Hell'' остава един от 10-те най-продавани албума на всички времена.

Знаем колко много означаваше той за много от вас и наистина оценяваме цялата любов и подкрепа, докато преминаваме през този период на скръб от загубата на такъв вдъхновяващ артист и прекрасен човек. Благодарим ви за разбирането на нуждата ни от уединение в този момент. От неговото сърце за вашите души... никога не спирайте да обичате рока!“.