Ново земетресение в Черно море

Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в Черно море, на около 32 километра югоизточно от Анапа. По информация на центъра за реагиране при извънредни ситуации на Краснодарски край няма данни за жертви или материални щети.

От службата уточняват, че трусът е засечен на дълбочина от около 10 километра.

„Регистрирано е земетресение в Черно море, на 32 километра югоизточно от бреговата линия на Анапа. Уредите отчетоха магнитуд 3,7. Няма жертви или щети“, се посочва в съобщение, публикувано в платформата Max, предава glasnews.bg.

Според спасителните екипи не са постъпвали сигнали от жители, а всички основни и икономически обекти в района функционират нормално.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com