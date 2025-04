Нова трагедия, има много жертви. Смразяващи кадри

Самолет в щата Юнити в Южен Судан се е разбил и са загинали 18 души, съобщи Ройтерс.

На борда на самолета е имало 21 пътници и екипаж.

Самолетът е излетял от петролно находище в северната част на щата.

Малко след излитането той се е разбил, съобщи Радио Мирая, ръководено от Мисията на ООН в Южен Судан, пише БТА.

