Нов скандал във Франция! Докато Париж гори, Макрон пее със Селин Дион

Докато гневът на над половин милион протестиращи превръщаше френските градове в бойно поле, държавният глава Еманюел Макрон избра да потърси убежище в музиката. Снимки на френския президент и съпругата му Брижит, заснети в луксозна частна ложа на концерта на поп дивата Селин Дион в „Пленитюд Арена“ край Париж, взривиха социалните мрежи и разпалиха невиждан политически скандал.

Музика на фона на сълзотворен газ

Френското президентско семейство изглеждаше напълно безгрижно в петък вечерта, наслаждавайки се на грандиозното шоу. Само броени часове по-късно обаче реалността застигна Франция с пълна сила. Повече от 550 000 души заляха улиците на Париж, Марсилия и Лион заради растящите цени, орязването на публичните разходи и кризата в образованието, припомнят френските медии.

Мирните шествия бързо прераснаха в градска война - подпалени автомобили, разбити витрини, водни оръдия и облаци от сълзотворен газ белязаха френската събота. Равносметката е стряскаща - над 1200 арестувани и близо 150 ранени служители на реда. Критиците побързаха да обвинят Макрон в абсолютно презрение и пълно откъсване от проблемите на собствения му народ.

„Нека ядат пасти“ - дежавю от историята

Поведението на съвременния френски лидер моментално предизвика исторически паралели и накара демонстрантите да си припомнят едни от най-мрачните времена на френската монархия. „Те се държат точно като Луи XVI и Мария-Антоанета“, коментираха гневни организатори на протестите в Париж.

Историята помни как в навечерието на Френската революция от 1789 г. кралският двор във Версай остава сляп и глух за глада и нищетата на народа. Легендарната реплика на кралицата „Като нямат хляб, да ядат пасти“ се превърна в символ на арогантността на властта. Тогава, докато поданиците умират по улиците, монарсите организират пищни балове и театрални представления зад затворените врати на двореца. Краят на тази историческа заслепеност е добре известен.

Днес Франция няма крале, но духът на Версай изглежда жив в Елисейския дворец. Докато Париж се подготвяше за барикади, Макрон избра френския шансон пред държавните дела. А за народа остана горчивият вкус, че за пореден път властта пее, докато държавата гори.