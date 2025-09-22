Макрон обяви решението за Палестина

Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина.

Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави, предаде специалният пратеник на БТА Анелия Пенкова.

"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той.

Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com