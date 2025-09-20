Кой беше в Лондон - Тръмп или двойникът му?

Пресконференцията на Доналд Тръмп с британския премиер Киър Стармър за пореден път предизвика дискусии не толкова за дипломатическите отношения, колкото за ексцентричностите на американския лидер.

Президентът на САЩ говори за „своята роля в разрешаването на конфликта в Закавказието“, обърка Армения с Албания и нарече Азербайджан „Абербайджан“.

Подобни гафове не са нищо ново за Тръмп. На едно събитие Тръмп демонстрира блестяща логика и упорита памет, докато на друго обърква държави и имена.

По-рано, обсъждайки борбата с трафика на наркотици в Карибите, той заяви: „Миналата година 300 милиона души починаха от наркотици.“ Цифрата изглеждаше абсурдна, като се има предвид, че населението на САЩ през 2025 г. е приблизително 342 милиона.

В интервю с Марк Левин той твърди, че Крим е „практически със същия размер като Тексас“. На срещата на върха в Белия дом преименува Демократична република Конго на „Република-кондоминиум“. А преди срещата си с Путин в Аляска заяви, че „отива в Русия“, което е неколкократен лапсус. Междувременно Санкт Петербург отново става Ленинград, а главният изпълнителен директор на Apple става „Тим Епъл“.

Журналистите започнаха да говорят за факта, че различни хора говорят публично, пише bloknot.ru. Тези и други странности подхранват теорията, че истинският Тръмп не се е появявал публично от дълго време.

Подозренията нараснаха след мистериозното му изчезване в края на август, когато от президента нямаше и следа в продължение на няколко дни, а когато той се появи отново публично, мнозина забелязаха промени във външния му вид и поведение.

Така, в скорошни снимки и видеоклипове, интернет потребителите забелязаха „неестествени пропорции на лицето“ и че „не се виждаше коса“ под шапката с емблемата на Тръмп.

Политологът Игор Нагаев също заяви в интервю за Federal Press, че след опитите за покушение Тръмп е прибягнал до помощта на заместващи фигури, което обяснява поразителните промени в стила му на общуване.

Посещението му в Лондон допълнително подхрани конспиративните теории. Нарушавайки протокола, Тръмп мина пред английския крал и дори го потупа по гърба. Инцидентът предизвика буря от онлайн коментари.„Ако това наистина е дубльор, той очевидно не разбира дипломатическия етикет“, пишат потребителите.

В Интернет вече усилено се говори, че страната вече не се управлява от самия президент, а от неговото обкръжение – политици като Рубио или Ванс.

Засега обаче всички тези версии остават чиста догадка. Но с всяка нова, странна реч, аргументите на привържениците на „двойната теория“ само се умножават, а образът на Тръмп става все по-нееднозначен.

GlasNews.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com