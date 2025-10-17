Свят

Кошмар с топ журналист! Размина се на косъм

Започва тежко разследване на престъплението

Кошмар с топ журналист! Размина се на косъм
17 окт 25 | 20:00
325
Стандарт Новини

„Тази нощ бомба беше поставена под колата на журналиста и водещ на предаването Report, Зигфридо Ранучи. Колата избухна, като повреди и другата семейна кола и съседната къща. На място са карабинери, DIGOS (отдел за специални операции), пожарникари и криминалисти.

Компетентната прокуратура е започнала необходимите проверки и е уведомен префектът. Силата на експлозията е била такава, че е можела да убие всеки, който е минавал в този момент“: това е драматичният пост, публикуван в социалния профил на предаването Report.

Атентатът е извършен около 22:00 часа в Кампо Асколано, близо до Рим и Помеция. Експлозията е повредила и другата семейна кола, която обичайно се използва от дъщерята на журналиста и която тя е паркирала около 21:40 ч. Жилищната сграда на журналиста също е понесла щети по външните части. За щастие, няма жертви или ранени.

Малко след два часа през нощта Ранучи говори по телефона с Corriere: „Дъщеря ми мина пред колата ми минути преди експлозията, можеха да я убият...“ Според водещия, „може да не е съвпадение, че преди няколко дни обявих темите на новите разследвания на Report“.

Разследването е открито незабавно от прокурорите от антимафиотския отдел на Рим. Към момента прокурорът Карло Вилани работи по обвинение за увреждане с утежняващия признак на мафиотски метод, докато очаква първите доклади от пристигналите сили на реда.

След безсънната нощ, сутринта е изпълнена с голямо напрежение за водещия. „В момента съм в кола с ескорт от карабинери и отивам да подам сигнал за случилото се“, обясни Ранучи пред Ansa.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Vitalik
преди 30 минути

Една страхотна компания за възстановяване на инвестиции се нуждае от страхотен екип и само когато експерт обслужва клиентите с почтеност и доверие, могат да се постигнат страхотни резултати. Моето пътуване започна, когато несъзнателно инвестирах в схема за криптовалута, привлечен от обещаните печалби. В началото видях печалби, затова инвестирах повече, очаквайки да спечеля милиони в рамките на няколко месеца. Това обаче се оказа измама. Въпреки че поискаха възстановяване на сумата до 50%, те ме манипулираха да изпратя още, докато не осъзнах, че искат да ме прецакат. Докладвах ги на властите и контактът на ФБР ме насочи към TRUSTWAVEHACKERSTECH RECOVERY FIRM. Първоначално бях скептичен към тази компания заради източника. От началото до края финансовият им екип работи професионално, за да възстанови всичките ми откраднати средства и печалби. Все още съм шокиран от резултата. Контакт: [email protected]

Откажи