Кошмар с топ журналист! Размина се на косъм

„Тази нощ бомба беше поставена под колата на журналиста и водещ на предаването Report, Зигфридо Ранучи. Колата избухна, като повреди и другата семейна кола и съседната къща. На място са карабинери, DIGOS (отдел за специални операции), пожарникари и криминалисти.

Компетентната прокуратура е започнала необходимите проверки и е уведомен префектът. Силата на експлозията е била такава, че е можела да убие всеки, който е минавал в този момент“: това е драматичният пост, публикуван в социалния профил на предаването Report.

Атентатът е извършен около 22:00 часа в Кампо Асколано, близо до Рим и Помеция. Експлозията е повредила и другата семейна кола, която обичайно се използва от дъщерята на журналиста и която тя е паркирала около 21:40 ч. Жилищната сграда на журналиста също е понесла щети по външните части. За щастие, няма жертви или ранени.

Малко след два часа през нощта Ранучи говори по телефона с Corriere: „Дъщеря ми мина пред колата ми минути преди експлозията, можеха да я убият...“ Според водещия, „може да не е съвпадение, че преди няколко дни обявих темите на новите разследвания на Report“.

Разследването е открито незабавно от прокурорите от антимафиотския отдел на Рим. Към момента прокурорът Карло Вилани работи по обвинение за увреждане с утежняващия признак на мафиотски метод, докато очаква първите доклади от пристигналите сили на реда.

След безсънната нощ, сутринта е изпълнена с голямо напрежение за водещия. „В момента съм в кола с ескорт от карабинери и отивам да подам сигнал за случилото се“, обясни Ранучи пред Ansa.

