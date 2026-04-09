Гръмка новина за Ормузкия проток! Хаменей обяви нова фаза

Техеран няма да остави ненаказани агресорите и ще търси възмездие, заяви новият върховен лидер на ислямската република

09 апр 26 | 22:22
Агенция Стандарт

Иран ще премине към нова фаза на управлението на Ормузкия проток. Това се посочва в прочетено по иранската държавна телевизия изявление на новия върховен лидер на ислямската република Моджтаба Хаменей.

"Иран не се стреми към война, но няма да се откаже от законните си права и разглежда всички фронтове на съпротива като единно цяло", допълва Хаменей.

В изявлението се посочва още, че иранският народ е победил във войната срещу Съединените щати и Израел, а ислямската република е на път да се превърне във велика държава, пише БНР.

Техеран няма да остави ненаказани агресорите и ще търси възмездие, както и компенсации за причинените щети, заявява още Моджтаба Хаменей.

Агенция Стандарт
