Горещо от Тръмп! Какво се случва в Газа и влиза ли в сила мирният план

Американският президент Доналд Тръмп обяви исторически пробив – Израел се е съгласил с първоначалната линия за изтегляне от ивицата Газа по неговия мирен план. След месеци на напрежение, Тръмп вече насочва вниманието към "Хамас", от чието потвърждение зависи незабавното влизане в сила на примирието. Светът затаи дъх, докато Вашингтон и Кайро подготвят следващите дипломатически ходове.

Израел се съгласява с мирния план

Израел се съгласи с "първоначалната линия за изтегляне" за Газа, която беше представена също на палестинската групировка "Хамас", и щом "Хамас" потвърди, примирието незабавно ще влезе в сила, обяви в социалната си мрежа Трут соушъл американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"След преговори Израел се съгласи с първоначалната линия за изтегляне, която показахме и споделихме и с "Хамас". Когато "Хамас" потвърди, примирието ще влезе в сила НЕЗАБАВНО, ще започне размяната на заложници и затворници и ще създадем условията за следващата фаза на изтегляне, която ще ни доближи до края на тази 3000-ГОДИШНА КАТАСТРОФА. Благодарим ви за вниманието към този въпрос и ОСТАНЕТЕ НА ЛИНИЯ!", написа президентът.

Тръмп придружи публикацията си с карта на района. На нея се вижда жълта линия във вътрешността на ивицата Газа, отдалечена на 1,5 до 3,5 км от границата й, посочва Франс прес.

Натиск върху "Хамас" и дипломатически натрупвания

Президентът на САЩ вчера засили натиска върху "Хамас", предупреждавайки, че няма "да търпи никакво забавяне" в изпълнението на плана му за освобождаване на държаните в ивицата Газа заложници и спиране на огъня с Израел, припомня агенцията.

Пратеникът на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента, пътуват за Египет, за да завършат дискусиите по условията за освобождаване на заложниците, съобщи вчера Белият дом.

"Хамас" и Израел ще водят непреки преговори в неделя и понеделник в Кайро за освобождаването на държаните в Газа заложници и на затворници от израелските затвори, съобщи вчера телевизия "Ал Кахера нюз", свързана с египетското разузнаване.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че е поискал от преговорния си екип да пътува до Египет, за да води разговори за освобождаването на заложниците, но не уточни кога ще се състоят те.

„Да спрем бомбардировките“ – апелът на Тръмп

Доналд Тръмп призова в петък Израел "да спре незабавно бомбардировките в Газа", за да даде възможност за освобождаване на заложниците след изявлението на "Хамас", в което се казва, че групировката приема плана му.

От призива му обаче нямаше непосредствен ефект, тъй като израелската армия обяви вчера, че продължава операциите си в ивицата Газа. Палестинската Служба за гражданска защита съобщи за най-малко 57 убити при израелски удари вчера.

"Хамас" трябва да действа бързо, в противен случай всички варианти ще бъдат на масата. Няма да търпя никакво забавяне", заяви Тръмп в "Трут соушъл" вчера сутринта, като същевременно изключи "всякакъв резултат, при който Газа все още би представлявала заплаха" за Израел.

„Близо сме до споразумение“

„Да го направим бързо“, настоя той, имайки предвид изпълнението на плана му, който предвижда спиране на огъня, освобождаване на заложниците в рамките на 72 часа, поетапно изтегляне на израелската армия от Газа, разоръжаване на "Хамас" и изгнание за нейните бойци.

"Близо сме" до споразумение за трайно прекратяване на военните действия в Газа, заяви вчера американският президент в интервю за информационния уебсайт "Аксиос", допълвайки, че ще положи усилия то да стане факт през следващите дни.

Тръмп изтъкна ролята, която е изиграл турският президент Реджеп Тайип Ердоган, като обясни, че той е бил "много полезен" за убеждаването на "Хамас" да освободи заложниците.

