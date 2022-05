FOREO с кампания: Да спасим тропическите гори

До 2030 г. е възможно да са останали едва 10% от тропическите гори в света. Всяка година тропически гористи местности с площ с размерите на Ню Джърси са изсичани и унищожавани в резултат на човешка дейност. Това обезлесяване води до изменение на климата, загуба на биологично разнообразие, ерозия на почвата, и наводнения. Амазонската дъждовна гора пък днес отделя повече въглероден диоксид, отколкото е в състояние да абсорбира, а горите по света, които са "белите дробове на нашата планета", вече се задъхват сериозно. В стремежа си да забави екологичната криза, предизвикана от обезлесяването, шведската козметична компания FOREO обединява усилия с неправителствената организация One Tree Planted и стартира кампанията "Made to Last, Not Brake Fast", като се ангажира да засажда по едно дърво за всяка направена поръчка на сайта на козметичната компания по време на тази устойчива кампания на марката.

FOREO вижда надежда, скрита в сърцето на гората Polylepis, простираща се по високите части на Андите, където шведската компания планира да засади хиляди дървета. Горите Polylepis, унищожени от опожаряване и паша, играят решаваща роля за опазването на екосистемата в региона, тъй като са важен източник на вода, която се влива в изворите на великата Амазонка. Те улавят водата от облаците, като по този начин поддържат почвата около тях здрава, а планинските потоци - течащи, както и предотвратяват свлачища и силна ерозия от топящите се ледници над тях.

Разположена в Андите, гора Polylepis е устойчива на екстремните условия на околната среда и е убежище за много уязвими видове птици. Тропическите Анди са също дом на 57,5 млн. души, като още милиони хора зависят от ресурсите им. Някога величествената гора Polylepis се простирала от Венецуела до Аржентина, като днес хилядите вековни дървета вече са намалени до 10% от първоначалния си брой.

Докато Андите пострадаха изключително много поради човешки дейности, водещи до обезлесяване, пожарът в Калифорнийския Крийк през 2020 г. показа, че природата може да бъде също толкова жестока, колкото човешката ръка. Смята се, че горският пожар е започнал от мълния и бързо се е разпространил поради силните ветрове в района, оставяйки общо 379 895 акра земя обгорени. Едно от силно засегнатите от пожара места е красивата гора и туристическа гореща точка около езерото Шейвър, където са изгорели цели 3 000 акра. Шведската марка, в партньорство с One Tree Planted, подкрепя залесяването на района с надеждата да се възстанови предишната му красота и да се защити зелената покривка на Калифорния.

Залесяването ще спомогне за намаляване на почвената ерозия, като по този начин ще защити водните организми. Горите имат способността да се възстановяват по естествен път, но при екстремни условия, когато интензивността на пожарите е много висока, семенните лехи могат да бъдат трайно увредени и така много животни да загубят местообитанията си. Залесяването ще доведе и до по-голям потенциал за поглъщане на въглерод, което намалява количеството на въглеродния диоксид в атмосферата, а то е от решаващо значение в борбата с глобалното изменение на климата.