Джей Ди Ванс посочи два варианта за края на войната

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отговори на журналистически въпроси дали има нова информация за възможна сделка сделка между САЩ и Иран. Това стана по време на неговото посещение в Будапеща, чиято цел е да се даде подкрепа преди изборите на унгарския премиер Виктор Орбан.

В отговор Ванс казва, че САЩ „фундаментално“ са изпълнили военните си цели в Иран. Характерът на края на войната зависи от иранците, продължи той, добавяйки, че има „два пътя“ за края на войната.

Единият е, когато „иранците решат, че ще бъдат нормална страна, няма да финансират повече тероризъм, ще бъдат част от световната система за търговия и обмен“.

Другият вариант, каза Ванс, е „ако иранците не седнат на масата за преговори... тогава икономическата ситуация в Иран ще продължи да бъде много, много лоша“.

Той каза, че е бил наясно с намеренията за „удари по някои военни цели“ на острова и вярва, че САЩ са „го направили“.

Той добави, че ударите не представляват промяна в стратегията на Доналд Тръмп, който предупреди за „пълно разрушаване“ на иранската инфраструктура, ако страната не отговори на крайния срок довечера за сключване на сделка за повторно отваряне на Ормузкия проток, пише "Блиц".

Ванс каза, че Иран се опитва да „нанесе колкото се може повече икономически щети на света“, но че САЩ имат способността да причинят „много по-големи щети“.

Той добавя, че е уверен, че САЩ ще получат отговор от иранците до 20:00 EDT тази вечер (03:00 ч. в България в сряда): „Надявам се, че ще направят правилния отговор“.

