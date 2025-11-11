Дойде най-лошата новина след самолетната катастрофа в Грузия

Министерството на националната отбрана на Турция (MSB) съобщи, че военен транспортен самолет тип C130, излетял от Азербайджан за Турция, се е разбил в района на границата между Грузия и Азербайджан.

В публикация в официалния профил на министерството в социалните мрежи се посочва:

„Военен транспортен самолет C130, излетял от Азербайджан към нашата страна, се е разбил на границата между Грузия и Азербайджан. Съвместно с властите на Азербайджан и Грузия са започнати операции по издирване и спасяване.“

В отделно изявление на министерството се уточнява:

„На борда на разбилия се самолет са се намирали общо 20 души, включително летателният екипаж. Операциите по издирване и спасяване продължават.“

Открито е мястото на катастрофата

Министерството на отбраната съобщи, че е достигнато до мястото на падналия военен самолет, като причината за инцидента ще бъде определена след подробен анализ от екипа за разследване на авиационни произшествия.

В изявлението се казва още:

„Грузинските спасителни екипи са достигнали до останките от самолета в 17:00 часа. Районът е обезопасен с цел провеждане на оглед от нашите екипи за разследване. Нашият екип вече е на път към мястото на инцидента. Причината за катастрофата ще бъде установена след детайлно разследване върху останките на самолета.“

Президентът Ердоган: Работим в координация с всички страни

Президентът Реджеп Тайип Ердоган, в изявление по време на форума „Град и пространство в нашата цивилизация“, проведен в Конгресния център на Партията на справедливостта и развитието (АК партия), заяви:

„Днес с дълбока тъга научихме, че нашият военен транспортен самолет C130, който летеше от Азербайджан към нашата страна, се е разбил на границата между Грузия и Азербайджан. Работим в координация със съответните органи на двете държави. Надявам се да преминем през това изпитание с възможно най-малко загуби.

По-късно беше съобщено, че всички 20 души на борда са загинали. След като стана ясно, че оцелели няма, президентът Ердоган заяви, че е „дълбоко натъжен“ и изрази своите съболезнования за загиналите при катастрофата. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев също изказа съболезнования на своя турски колега Ердоган за инцидента.

„На борда на разбилия се самолет са били 20 души, включително екипажът. Всички те са загинали. Изказваме най-дълбоки съболезнования на техните семейства и на целия турски народ,“ се посочва в изявление на министерството на отбраната на Турция в профила си в социалната мрежа Х.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com