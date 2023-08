Забъркаха принц Уилям и Дейвид Бекъм в голям скандал. Тежки обвинения

Британският престолонаследник принц Уилям и бившият английски футболен национал Дейвид Бекъм се оказаха в центъра на скандал. Те бяха обвинени в чист сексизъм, предаде БЛИЦ.

Феминистки от групата MFW не останаха доволни от факта, че двамата са използвали дъщерите си Харпър (на Бекс) и Шарлот (на Уилям), за да изразят подкрепата си към футболните националки на Англия преди загубата с 0:1 от Испания на финала на завършилото в неделя световно първенство за жени в Австралия и Нова Зеландия.

A good luck message to @Lionesses ahead of @FIFAWWC final from Prince William and Princess Charlotte ⚽️ pic.twitter.com/WppYgNjQZR