Юрген Клоп направи чаканато разкритие!

Бившият мениджър на Ливърпул – Юрген Клоп не скри изненадата си от раздялата на Шаби Алонсо с Реал Мадрид. Той коментира и твърденията, че вече е бил потърсен от „кралете“ за нов наставник на отбора.

"Телефонът ми звъня, но не от Мадрид. Няколко хора искаха да ме чуят, за да разберат какво мисля. Щом Шаби Алонсо е принуден да напусне само 6 месеца след идването си, това показва, че вече никой не разполага с време и че очакванията в Реал са огромни. А когато вземеш такова решение под въздействието на емоции, след като си загубил финал срещу Барселона, означава само едно – нещо в Реал Мадрид не е наред в момента.

В последните седмици и месеци чувахме доста спекулации, но аз нямам нищо общо с това, по никакъв начин не съм въвлечен емоционално в тази история. Бях истински изненадан от раздялата на Алонсо с Реал, наистина. След това няколко човека ми писаха, а аз им отговорих с различни емоджита", заяви за Goal.com германецът, който за последно бе наставник на Ливърпул през 2024 г.

Само преди два месеца Клоп отхвърли завръщане на треньорската скамейка в подкаста Diary of CEO .

„Казах, че никога повече няма да тренирам отбор в Англия, това означава, че ако е Ливърпул, теоретично е възможно. Не знам точно, обичам това, което правя в момента. Не ми липсва треньорската работа, сега тренирам, но просто е различно.

Не ми липсва да стоя в дъжда от два и половина до три часа, не ми липсва да ходя на пресконференции три пъти седмично, да давам по 12 интервюта седмично. Не ми липсва да съм в съблекалнята, водил съм около 1080 мача, така че често бях в съблекалня. Не искам да умра в съблекалня, защото не е приятно, мирише.

Може да има нещо, аз съм на 58, бих могъл да взема решението след няколко години... Не знам. Трябва ли да взема решението днес, че няма да бъда треньор отново? Слава Богу, че не е нужно, мога просто да видя какво ще донесе бъдещето. Сега съм в проект, който наистина обичам, харесва ми да правя това, което правя в момента. Според мен, само ако съм фокусиран на 100 процента, мога да го направя наистина добре“, заяви през октомври Клоп.

