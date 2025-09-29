Владо Николов каза истината за чудото на Мондиала

Бившият капитан на българския национален отбор по волейбол за мъже Владимир Николов сподели, че женският национален тим ще пожъне успехите, които мъжкият тим постигна на световното първенство.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини, вчера завоюваха сребърните медали, като основна роля за успеха имаха синовете на Владо - Александър и Симеон.

"Със синовете ми не сме се виждали от снощи и нищо не сме си казвали. Успехът е за момчетата, федерацията и щаба. Ние просто му се наслаждаваме. Аз активно участвам в процесите, но на клубно ниво. Беше въпрос на време да ни радват децата, които подбрахме.

Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския след 3-4 години. Израстването стана бавно по време на тренировъчния процес. Те тренираха като завършени професионалисти. Успехите на първенството не са случайност", сподели Николов пред БНТ1.

