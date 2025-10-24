ВАР отне победата на Локомотив Сф срещу Локомотив Пд

Дербито между Локомотив София и Локомотив Пловдив приключи при равенство 2:2 след изключително драматичен финал и намеса на ВАР в добавеното време.

Железничарското дерби в София предложи много емоции, обрати и напрежение до последния съдийски сигнал. Локомотив София направи пълен обрат през второто полувреме, но в самия край Локомотив Пловдив стигна до равенство след спорна дузпа и дълга намеса на ВАР.

Мачът започна с лек превес за гостите, които поведоха в 23-ата минута. Ивайло Иванов центрира от корнер, а Лукас Риан засече с глава в далечния ъгъл за 0:1. Домакините отвърнаха с натиск, като Спас Делев и Божидар Кацаров бяха сред най-активните, но ударите им не намериха целта, а гредата спаси пловдивчани от изравняване преди почивката.

