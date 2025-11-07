Ван Дайк и Рууни приключиха. Край на войната

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни реши да сложи край на публичната си словесна война с капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк.

Двамата се срещнаха лице в лице в неловък, но откровен разговор пред камерата малко след победата на мърсисайдци над Реал Мадрид във вторник в Шампионската лига.

Конфликтът тръгна по време на тежкия период на Ливърпул през този сезон, а в ролята си на телевизионен анализатор Рууни намекна, че капитанът на тима е сред онези, чието ниво е спаднало.

А Ван Дайк не подмина забележките.

"Не ме наранява, но честно казано това е малко мързелива критика - каза нидерландската звезда. - Мога да кажа само добри думи за Уейн - легенда, велик футболист. Но тези негови коментари бяха повърхностни."

След победата с 1:0 над Реал Мадрид, двамата се изправиха един до друг малко инцидентно. С усмивка, но твърд тон Ван Дайк коментира:

"Лесно е да се говори след две победи, че сме тръгнали нагоре. Но в момент на хаос трябва да запазиш спокойствие и да имаш перспектива. Срещата с момчетата, която направихме през октомври, беше нужният катализатор. Сезонът е дълъг, ще има още обрати. Важно е да вярваш в качеството, което имаш."

Рууни прие срещата с леко притеснение, но по-късно, в подкаста си по BBC Sport, заяви:

"Мисля, че той беше достоен онзи ден. Много хора ми писаха: "О, видя ли как дойде при теб...", но аз го приемам като честна и смело поведение от негова страна.

Пез последните четири-пет години Ван Дайк е сред най-добрите защитници в света. Просто не започна сезона по стандартите, които сам бе наложил. Като анализатор, моята работа е да давам мнение, дори когато то не се харесва."

Бившият капитан на Англия завърши, че ще следи с интерес как ще се представи Ливърпул в дербито на "Етихад" срещу Манчестър Сити в неделя, след което ще коментира отново. Но войната с Ван Дайк изглежда приключила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com