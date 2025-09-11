В депресия ли е Вуцов? Левскар каза истината

Светослав Вуцов преживя трудни моменти в последните си изяви за националния отбор,

където инкасира шест гола в две срещи, а някои от тях бяха пряко свързани с неговите действия. Въпреки критиките, бившият треньор на вратарите на Левски Валентин Захариев изрази категорична подкрепа към стража пред „Мач Телеграф“.

„Светослав е отличен вратар – топ вратар! Знам го от дете и съм убеден, че ще преодолее този момент. Срещу Грузия определено не беше неговият ден, но срещу Испания спаси доста положения. Познавам характера му – няма как да изпадне в криза или депресия. Той има великолепен рефлекс, играе чудесно с крака и спасява и невъзможни топки. Левски има вратар от класа, който ще продължи да го доказва“, заяви Захариев.

По думите му допуснатите грешки срещу Грузия ще се окажат полезен урок за младия страж:

„Никой не е безгрешен. Важното е, че Вуцов има невероятна интуиция и правилен инстинкт. Ако запази постоянство, бъдещето му е отлично.“

Захариев коментира и предстоящото дерби на „сините“ срещу Локомотив София в „Надежда“:

„Очаква ни труден мач. Локомотив има опитни футболисти и тежък терен, а Станислав Генчев е треньор, който няма да се затвори – вероятно пак ще заложи на 3-5-2. Вярвам обаче, че Левски ще спечели. Ще бъде трудно, но момчетата на Веласкес ще намерят начин.“

