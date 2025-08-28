Трудна дата за Левски в Европа

28 август не е дата, която дава големи надежди на Левски в Европа, пише „Мач Телеграф“.

Три пъти „сините“ са изправяли в този ден от месеца срещу съперници в турнирите на континента. И от тези мачове имат само една победа срещу 2 загуби. И винаги това е станало в реванш.

В Словакия, през 1997 година, „сините“ паднаха с 1:2 от Слован, а през 2002-а записаха второ 0:1 от Динамо Киев. Все пак малка утеха е, че през 2003 г. родният гранд взе и втората среща в Атърау – 2:0. А такъв резултат днес би бил идеален.

