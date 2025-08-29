Три основни фигури тормозят Арсенал

Букайо Сака и Кай Хавертц няма да играят няколко седмици за английския футболен клуб Арсенал заради контузии, а Мартин Йодегор е под въпрос за предстоящия мач с Ливърпул, съобщи мениджърът Микел Артета.

Сака получи травма при победа на Арсенал с 5:0 срещу Лийдс Юнайтед, но няма да бъде опериран.

"Букайо се справя все по-добре, но за съжаление ще отсъства няколко седмици. Няма да се оперира, не е толкова тежко като последния път. Все пак е жалко, но ще видим как ще се развие възстановяването му в следващите дни и седмици. Ще направим пак скенер, за да разберем докъде е стигнал", заяви Артета.

Хавертц се контузи в първия мач за сезона срещу Манчестър Юнайтед.

"Той също ще отсъства седмици, може би месеци. Наистина жалко и за него. Той направи отлично възстановяване, а преди това никога не се бе контузван. Изведнъж обаче стана това. Такава е професията ни и трябва да живеем с тези неща. Загубихме още един футболист за дълго време", каза още Артета.

Йодегор получи травма рано в срещата с Лийдс и испанският мениджър не е сигурен дали капитанът ще играе срещу Ливърпул.

"Той все още не тренира и ако може да го прави, това ще се случи утре", завърши Артета, цитиран от агенция Ройтерс.

