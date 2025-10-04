Треньорът на Славия каза истината за Венци Стефанов

Наставникът на Славия Златомир Загорчич коментира успеха на тима над Локомотив София с 2:0 у дома в малкото столично дерби.

Специалистът призна за ново напрежение между него и президента на "белите" Венцеслав Стефанов.

"Доволен съм. Спечелихме", започна сърбинът, след което бе помолен за коментар на думите на Стефанов, който похвали отбора за успеха: "Браво на него. Нямам представа какво има предвид. Не се виждам с този човек".

Ще гледаме някои хора да наваксат кондиционно. Илиян Стефанов и Исак се завръщат след тежки контузии", продължи треньорът на Славия, който се върна към Венци Стефанов:

"Не знам защо не се виждаме с президента. Аз винаги имам желание да се видим".

