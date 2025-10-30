Тежка новина за нова звезда на Ливърпул

Десният бек на Ливърпул Джереми Фримпонг ще отсъства от терените до шест седмици след поредното разтежение, което получи, твърдят медиите на Острова.

Това е втори проблем със сериозно разтежение за него през сезона.

За правата му Ливърпул плати на Леверкузен 29,5 милиона паунда и очакванията към него бяха изключително големи.

Контузиите обаче сякаш му пречат да покаже най-доброто от себе си до момента.

До момента Джери има само един старт в първенството за Ливърпул.

Бранителят се контузи при успеха с 5:1 срещу Айнтрахт.

