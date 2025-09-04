Тежка гавра с родния футбол на "Васил Левски"! ОБНОВЕНА

Всички деликатни очаквания за развоя на срещата България - Испания вече са факт!

Само на полувремето карикатурният ни национален отбор губи от европейския шампион с 0:3!

Головете за гостите вкараха Оярсабал /11/, Кукурея/29/ и Мерино /37/.

Какво ли ни чакаше през втората част?

Нищо изненадващо. Испанците тотално диктуват темпото и почти не оставят пространство на българските играчи.

Националите ни изглеждат затруднени и не могат да задържат топката.

