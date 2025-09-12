Стоичков каза голямата истина за ЦСКА!

Мегазвездата Христо Стоичков каза неговата истина за кризата в ЦСКА!

31-кратните шампиони не успяват да постигнат победа в шести пореден мач от първенството, като преди това загубиха финала за Купата от Лудогорец пред 40 000 свои привърженици, а след това и баража за влизане в Европа срещу Арда.

За първи път от близо половин година, Стоичков се съгласи да говори по темата „ЦСКА“. Стори го пред "Блиц".

Ето най-важното от думите на Стоичков.

"Трябва да има търпение от страна на всички, за да стъпим на магистралата на успеха. Знам, че е изнервящо за нашите фенове, но се налага да минем през кризата и да се изстреляме нагоре. Ето, че ръководството на ЦСКА реагира. Идват нови футболисти, които съм сигурен, че ще покажат ниво.

Скаутското звено се води от много опитен човек в лицето на Методи Томанов и аз му имам доверие. Няма да се допуснат мениджърски игрички – това ви го гарантирам! Достатъчно много хора от този бранш по света познавам и ако се направят злоупотреби, със сигурност ще ги разбера. Рано или късно.

Прав е бате Паро, който в едно интервю наскоро говори за мениджъри пиявици. Поздравявам го за смелостта и за все така силната му любов към ЦСКА! И ще ви кажа – хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има. Няма да се допусне! А за тези, които са си тръгнали по една или друга причина от клуба, повече няма смисъл да говорим.

Бъдещето на всеки треньор зависи от резултатите. Така е в спорта. Керкез беше един логичен избор през лятото. Направи доста добри резултати с „Ботев“ (Пловдив) и познава отлично нашия футбол. А той е доста специфичен, повярвайте ми! Досега ЦСКА не се представя добре и разочарова.

По западноевропейски модел на Керкез е дадено време и доверие, но безспорно голяма част от него се е изчерпало. Може обаче да се възстанови с победи. Ако ЦСКА спечели срещу основните си съперници до зимната пауза например, няма как да има недоволен фен. И предполагам, че Керкез добре го знае, но дотогава има други коварни срещи, в които воденият от него отбор няма право на грешка. Пожелавам му успех!

Миналото лято например слушах много красиви думи от изпълнителните директори Стоян Орманджиев и Филип Филипов. Говориха ни как били нужни три трансферни прозореца, за да стане ЦСКА шампион. Получиха ги тези прозорци, но те се оказаха затворени за класни играчи! А шансовете ни за титла? Нека не ги отписваме на сто процента, но на всички ни е ясно колко са нищожни.

Освен всичко тези желания струват милиони. Вместо сега ЦСКА да плаща куп неустойки на разочаровали ни играчи можеше с тези пари да добави поне трима нови, с които отборът да е в друга орбита.

ЦСКА ще се изправи! Това е толкова сигурно, колкото, че утре слънцето отново ще изгрее! Когато дойдох в ЦСКА, попаднах в съблекалня на герои, победили еврошампионите „Нотингам“, „Ливърпул“, „Байерн“ … Казах си: „Искам и аз да го направя!“ И след четири години с новото поколение играхме полуфинал за КНК и четвъртфинал за КЕШ. В ДНК-то на ЦСКА е заложено да бъдем не само първи в България, а сред най-добрите в Европа. Ние все още сме марка за класа и не сме забравени! Казвам го на базата на стотици мои разговори от последните 10-12 години, в които обикалях света за телевизионни интервюта със световноизвестни фигури.

ЦСКА още е на картата на най-големите клубове на Балканите! Въпреки кризата напоследък, която застигна целия български спорт и естествено ни се отрази отрицателно. Но! Но с новия стадион, с модернизираната по последен писък на модата наша база в Панчарево и строежа на академия на клуба се поставят основите на нещо невиждано за България! Наясно съм, че в момента обаче всички, които обичат ЦСКА са силно разочаровани. И ги моля за още малко търпение. Слънцето съвсем скоро ще започне да се показва, повярвайте! И ЦСКА ще заеме пак мястото си на върха! Вярвам го с цялото си сърце."

