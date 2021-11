SlotV - нов онлайн рай за казино ротативки

Според неофициална статистика в България казино почитателите са най-активни в слот игрите. Всъщност, това е световна тенденция. Ето защо съвсем нормално е новопоявяващите се оператори често да залагат именно на ротативките в своето продуктово портфолио. Във всяко подробно SLOTV казино ревю ще се уверите, че тази компания е възприела именно този подход. И в действителност този бранд е на път да се превърне в истински онлайн рай за почитателите на ротативките. Нека го разгледаме в детайли, за да можете да прецените дали именно тук да не бъде вашия нов акаунт за игра.

Всъщност могат ли български потребители да се регистрират в SlotV? Това е важен въпрос на фона на десетките ограничения и лимити в сферата. На практика, SlotV е международен оператор. Той разполага с официален лиценз от Кюрасао, което го превръща в надежден и сигурен оператор. За някои потребители от България обаче липсата на конкретно български лиценз би могла да е значителен недостатък. Имайте на предвид обаче, че само защото SlotV не е официално лицензиран у нас, не значи, че не можете да си отворите игрална сметка тук. Всъщност можете, но за целта трябва да успеете да влезете в SlotV. Достъпът до този оператор от България е възможен само с алтернативен линк. За щастие, в мрежата можете да намерите огледален линк и през него да влезете, а в последствие и да се регистрирате в сайта. Нещо повече, платформата разполага с множество езикови версии, включително и българска.

Заслужава ли си обаче да го правите? Ако сте почитатели на слот игрите, категорично да. Тук ще откриете стотици различни заглавия в този жанр. Игрите са разделени както на теми, така и според доставчика си. И по двата фактора разнообразието в SlotV е повече от огромно. На сайта ще намерите множество плодови и приключенски заглавия, а също така и ротативки на мистична, египетска, викингска, ТВ, казино и спортна тема. Едновременно с това, в SlotV ще се срещнете с игри от най-популярните доставчици на казино софтуер. Общо с този оператор работят над 60 компании. Сред тях са хитовите имена на Red Rake, Realistic Games, Push Gaming, Endophrina, Amatic Play, Just for the win, Thunderkick, ELK Studios, Evolution Gaming, Fantasma Games, Foxium и много други.

Най-интересното в SlotV е, че въпреки името си, операторът съвсем не включва единствено и само игри от слот жанра. Напротив тук ще се насладите на цяла секция с казино игри на живо. Всички те се осъществяват с любезното съдействие и компания на истински дилъри. В тази секция, а и в общото казино лоби на SlotV има не малко настолни и игри с карти. Почитателите на рулетката, могат да намерят не малко версии, включително автоматична, бърза, класическа и други. В SlotV има и огромен брой блекджек и покер маси, а също така и варианти за бакара, игри със зарове, Сделка или не и много други.

За хората, които все още се съмняват дали да изпробват SlotV, ще споменем, че специално за тях, а и за начинаещите има и специален демо режим. Тепърва започващите могат да се осведомят, като прочетат повече за разликата между двата вида активност.

В демо режим можете да тествате една игра, без да залагате истински пари, а да играете с виртуални чипове. При всички случаи, когато решите да се впуснете в казино активност в SlotV с истински пари, добре е да се придържате към принципите и правилата на честна и отговорна игра. Те важат както за онлайн, така и за игра в реално физическо казино.