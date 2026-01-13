Слот атакува звезда на Ливърпул за лоша издънка

Арне Слот не остана много доволен от видяното при снощната победа на Ливърпул с 4:1 на Барнзли в турнира за Купата на Англия.

Мениджърът на мърсисайдци анализира успеха на своя отбор, който ще се изправи срещу Брайтън в четвъртия кръг на състезанието.

„Доволен съм от головете, които отбелязахме – бяха красиви, но мисля, че мачът беше много оспорван твърде дълго време. При резултат 2:0, играта остана трудна за нас до последните пет или десет минути. Добри голове, но не достатъчно шансове с количеството владение на топката, което имахме.

Грешка на Собослай? Не мисля, че това трябва да се прави във Купата на Футболната асоциация, Купата на лигата, приятелски мач или дори на тренировка. Беше странен избор. Имам собствено мнение по въпроса, но предпочитам да го запазя за себе си и да го обсъдя с играча.

Флориан Виртц? Ако влезеш за половин час, отбележиш гол, асистенция и имаш още няколко добри момента, определено можеш да кажеш, че си донесъл креативност в отбора и точно това ни беше необходимо“, цитира TNT Sports думите на нидерландския треньор.

