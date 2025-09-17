След 25 години! Удар в родната атлетика

Рекордно класиране за български лекоатлет на световно първенство от четвърт век насам.

При дебюта си в мъжки финал Божидар Саръбоюков зае 5-о място в скока на дължина на шампионата в Токио с опит от 8 метра и 19 сантиметра.

Саръбоюков завърши по изключително престижен начин годината, в която стана европейски шампион в зала при мъжете. На финала в Япония 21-годишният ни атлет беше за кратко втори, като се движеше на бронзова позиция след вторите опити.

Личен рекорд от 8.39 метра на Матия Фурлани от Италия, който грабна световната титла, и резултат от 8.30 m на швейцареца Зимон Ехамер обаче пратиха българския атлет извън тройката. Развитието на състезанието означаваше, че Саръбоюков трябва минимум да изравни националния рекорд на България от 8.33 m, за да завърши на подиума, което не бе по силите му този път.

"Бях сигурен, че тройката ще е някъде около 8.35 метра. Доволен съм много от петото място. Просто явно ми трябва повече опит", заяви след финала българският атлет.

5-ото място на Саръбоюков е най-доброто представяне в мъжката ни атлетика на Световни първенства от сребърния медал в тройния скок на Ростислав Димитров през 1999 в Севиля. Класирането му е и изравнен рекорд в скока на дължина. Преди 32 години Ивайло Младенов завършва също 5-и на шампионата в Щутгарт.

