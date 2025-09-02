Сензационно име изскочи за треньор на ЦСКА

Ръководството на ЦСКА е направило сондажи за няколко специалисти като опции да поемат отбора, в случай че Душан Керкез бъде уволнен.

Сред тях е и наставникът на Арда Александър Тунчев, научи „Тема Спорт“. Неговото име е било обсъждано от отговорните фактори в Борисовата градина, като не е ясно дали е проведен контакт между двете страни.

Подобен разговор е бил осъществен с Христо Янев, който води Ботев Враца. Отделно пък определени кръгове лансират Любослав Пенев като най-удачният вариант за наследник на Душан Керкез. Към момента обаче тази тема се отлага, тъй като вчера босовете на ЦСКА гласуваха вот на доверие за босненския специалист.

