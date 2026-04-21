Румъния назначи световна звезда за треньор на националния отбор

Румъния назначи великия Георге Хаджи за национален селекционер само дни, след като страната изпрати с почести друга легенда - Мирча Луческу. Именно треньорът ветеран води състава в баражите за Мондиал 2026, където румънците загубиха от Турция и отпаднаха. Луческу бе приет в болница със сърдечен удар и почина на 80-годишна възраст.

Хаджи поема тима на 61, след като никога не е напускал футбола и след славната кариера на играч. Той поддържа академията и първия тим на клуба в родния му Констанца, бе и треньор там, както и на два пъти наставник на Галатасарай - турския гранд, за който е със статут на божество.

Като футболист е един от малкото, играли и за Реал Мадрид, и за Барселона, а на Мондиал 1994, на който Румъния игра четвъртфинал, талантът му избухна пред света с пълна сила.

"Нашата цел ще е да спечелим всеки мач - каза на представянето му Хаджи. - Искам да спечелим Лигата на нациите. Искам да се класираме на европейското първенство и да представим силно там. Аз съм роден, за да побеждавам. Винаги съм бил с тази нагласа, а да водя Румъния е най-голямата възможна чест за мен.

Мирча искаше аз да съм следващият треньор, водихме тези разговори от седмици. Ще го накараме да се гордее с нас, ще видите."

Румъния няма участие на световно първенство от 1998 г., точно като България. Но игра на няколко континентални шампионати през новия век, докато ние ги гледаме по телевизията от 2004 г.

