Манчестър Юнайтед удари Челси и се откъсна към Шампионската лига

Манчестър Юнайтед се наложи над Челси с 1:0 като гост в мач от 32-рия кръг на Висша лига и направи решителна крачка към участие в Шампионската лига. Единственото попадение реализира Матеуш Куня през първото полувреме, което се оказа достатъчно за трите точки. Успехът увеличи преднината на „червените дяволи“ в битката за челните позиции и остави Челси в сериозна криза. За домакините това бе четвърта поредна загуба без отбелязан гол.
Голът на Куня дойде при единствения точен удар на гостите в мача, което подчерта ефективността на Юнайтед. Въпреки по-активната игра след почивката, Челси не успя да пробие защитата на съперника, като на два пъти гредите спасиха вратата на гостите. Лондончани продължават да губят позиции и изостават от водещите отбори в битката за Европа.
Напрежението около клуба се засили допълнително заради протестите на феновете срещу собствениците, които предшестваха мача и се пренесоха и по трибуните. Представянето на терена само задълбочи недоволството.
Юнайтед от своя страна постигна важна победа след колеблива серия и си осигури комфортна позиция в класирането. Тимът изглежда все по-близо до участие в Шампионската лига, докато Челси е под реална заплаха да остане извън европейските турнири.
Първенство на Англия по футбол, мачове от 32-рия кръг:
Брентфорд - Фулъм 0:0
Лийдс - Уулвърхямптън 3:0
Нюкасъл - Борнемут 1:2
Тотнъм - Брайтън 2:2
Челси - Манчестър Юнайтед 0:1
В неделя:
Астън Вила - Съндърланд
Евертън - Ливърпул
Нотингам - Бърнли
Манчестър Сити - Арсенал
В понеделник:
Кристъл Палас - Уест Хям
В класирането води Арсенал със 70 точки, пред Манчестър Сити с 64 и Манчестър Юнайтед с 58.
