Манчестър Юнайтед удари Челси и се откъсна към Шампионската лига

Манчестър Юнайтед се наложи над Челси с 1:0 като гост в мач от 32-рия кръг на Висша лига и направи решителна крачка към участие в Шампионската лига. Единственото попадение реализира Матеуш Куня през първото полувреме, което се оказа достатъчно за трите точки. Успехът увеличи преднината на „червените дяволи“ в битката за челните позиции и остави Челси в сериозна криза. За домакините това бе четвърта поредна загуба без отбелязан гол.

Голът на Куня дойде при единствения точен удар на гостите в мача, което подчерта ефективността на Юнайтед. Въпреки по-активната игра след почивката, Челси не успя да пробие защитата на съперника, като на два пъти гредите спасиха вратата на гостите. Лондончани продължават да губят позиции и изостават от водещите отбори в битката за Европа.

Напрежението около клуба се засили допълнително заради протестите на феновете срещу собствениците, които предшестваха мача и се пренесоха и по трибуните. Представянето на терена само задълбочи недоволството.

Юнайтед от своя страна постигна важна победа след колеблива серия и си осигури комфортна позиция в класирането. Тимът изглежда все по-близо до участие в Шампионската лига, докато Челси е под реална заплаха да остане извън европейските турнири.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 32-рия кръг:

Брентфорд - Фулъм 0:0

Лийдс - Уулвърхямптън 3:0

Нюкасъл - Борнемут 1:2

Тотнъм - Брайтън 2:2

Челси - Манчестър Юнайтед 0:1

В неделя:

Астън Вила - Съндърланд

Евертън - Ливърпул

Нотингам - Бърнли

Манчестър Сити - Арсенал

В понеделник:

Кристъл Палас - Уест Хям

В класирането води Арсенал със 70 точки, пред Манчестър Сити с 64 и Манчестър Юнайтед с 58.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com