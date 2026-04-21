Махат ли Челси измисления си треньор?

Мениджърът на Челси Лиъм Розениор казва, че чувства 100% подкрепа от собствениците на клуба, въпреки серията от четири загуби в лигата без допуснат гол.

41-годишният футболист замени Енцо Мареска, който напусна на Нова година, но домакинската загуба от Манчестър Юнайтед в събота остави лондончани на седем точки зад петия в класирането Ливърпул.

Това поставя под сериозно съмнение шансовете на "сините" от Лондон за класиране в Шампионската лига, което е и минималната цел на клуба в началото на сезона. Миналата седмица влиятелният съсобственик Бехдад Егбали заяви, че йерархията остава зад Розениор, като смята, че той може да бъде успешен в дългосрочен план.

"Той иска постоянни трофеи и постоянен успех за този клуб. Всички сме много наясно какво трябва да направим, какво искаме да направим и какво трябва да направим, за да върнем този клуб там, където трябва да бъде", заяви мениджърът.

