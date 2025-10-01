Ливърпул води драматични преговори със спорен играч

Ръководството на Ливърпул е предложило нов договор на защитника на тима Ибрахима Конате, съобщава френският "L'Equipe".

Според изданието мърсисайдци са започнали разговори за ново споразумение още преди по-малко от година. Представителите на клуба обаче са променяли офертата си няколко пъти, като последната версия е представена на агентите на играча преди две седмици. Реал Мадрид следи ситуацията, като националът на Франция е свързван с трансфер на "Сантяго Бернабеу".

Конате е участвал в девет мача през сезон 2025/26. Договорът му изтича на 30 юни 2026 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 60 милиона евро.

