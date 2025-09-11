Легендарен играч назначен тайно в ЦСКА

Дойде новината, че ЦСКА назначи тайно Пламен Гетов на работа в клуба, съобщава "Мач Телеграф".

Той ще бъде скаут, като влиза в екипа на Методи Томанов. Любопитно е обаче защо все още "червените" не са обявили публично назначението на една от големите легенди в българския футбол.

По същия начин се действаше и с друга сериозна фигура - Радослав Здравков. За него нямаше съобщение, че започва в скаутския екип, но пък имаше такова за раздяла.

Това реално е завръщане на Гетов в ЦСКА, като той носи кратко червения екип през 1988 г. Дебютира за тима на 13 август 1988 г. при победата с 5:1 над Ботев Враца, а в този мач вкарва 4 попадения. В края на същата година е продаден в Портимонензе, Португалия. Общо записва 15 срещи с 10 попадения с екипа на "армейците".

