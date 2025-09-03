Изненада. Фенове на Ливърпул вбесиха Салах

Мохамед Салах влезе в спор с фенове на Ливърпул в социалната мрежа X след края на летния трансферен прозорец.

Една от най-големите фен страници, Anfield Edition, пусна пост с колаж, на който присъстват Луис Диас и Дарвин Нуньес и новите попълнения Флориан Вирц и Александър Исак.

"Посочете по-голямо подобрение в историята на футбола", пишат от Anfield Edition, а Салах очевидно не остана доволен и отговори на страницата.

"Какво ще кажете да отпразнуваме страхотните трансфери, без да проявяваме неуважение към шампионите във Висшата лига?", са думите на Салах.

Ливърпул подмени сериозно състава си това лято, а Диас и Нуньес бяха част от напусналите. Колумбиецът отиде в Байерн Мюнхен, докато уругваецът се присъедини към Ал Хилал.

